Gerocarne, giovane madre muore per le conseguenze del Covid. Il cordoglio del sindaco

Secondo quanto rende noto il primo cittadino Vitaliano Papillo, la donna era guarita dalla forma acuta dell’infezione ma sono stati fatali i postumi della malattia

Sono parole cariche di cordoglio quelle che il sindaco di Gerocarne, Vitaliano Papillo, usa per informare la cittadinanza del decesso di una concittadina, prima vittima del Covid, che pure era riuscito a battere, senza però riprendersi completamente dagli effetti della malattia.

«Purtroppo – scrive Papillo sul suo profilo facebook – Gerocarne piange la sua prima vittima in conseguenza ai postumi del Covid. Una nostra giovane concittadina di Sant’Angelo, madre di famiglia, nonostante la sopraggiunta negativizzazione, si è dovuta arrendere alle cicatrici lasciate sui suoi organi da questo subdolo virus che inizia a mietere vittime anche nei nostri piccoli centri. Come comunità e come amministrazione ci stringiamo al dolore dei familiari, porgendo loro il più sentito cordoglio e sperando trovino la forza e la lucidità per superare questo difficilissimo momento di sconforto. Ciao Vittoria».

Condoglianze che anche il nostro giornale vuole porgere alla famiglia e alla comunità di Gerocarne.

