Vibo, altri 19 casi Covid e 84 guariti nel bollettino della Regione

I positivi a livello regionale sono stati invece 347, 4 i decessi. Tra le province più colpite: Cosenza e Catanzaro

Altri 19 contagi in provincia di Vibo Valentia ma anche 84 persone guarite. È quanto contenuto nel bollettino regionale odierno. Nel Vibonese i casi attivi sono 500 (16 ricoverati, 484 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.811 (3741 guariti, 70 deceduti).

Il bollettino regionale

A livello regionale si registrano 347 nuovi casi (emersi con 3.117 tamponi). 4 invece i decessi. Ad oggi sono stati sottoposti a test 627.407 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 667.473 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 46.958 (+347 rispetto a ieri), quelle negative 580.449.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi nelle altre province sono così distribuiti:

– Cosenza: casi attivi 5.079 (104 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 4.907 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.500 (9.153 guariti, 347 deceduti).

– Catanzaro: casi attivi 2.425 (57 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2321 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.376 (4.266 guariti, 110 deceduti).

– Crotone: casi attivi 926 (35 in reparto; 891 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.070 (3.018 guariti, 52 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.345 (79 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.247 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.567 (15.327 guariti, 240 deceduti). – Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 108, Catanzaro 90, Crotone 52, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 78. Altra Regione o stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 436.