La società si rivolge al giudice per l'accertamento dell'inesistenza del credito, mentre l’ente si affida ad un legale per resistere in giudizio

Finisce dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia la richiesta del Comune di Tropea alla “Porto di Tropea spa” per il pagamento del canone relativo al servizio idrico per l’anno 2020. E’ quanto si evince da una determina del responsabile dell’Area 1 del Comune di Tropea, Rocco Faga, con la quale l’ente ha deciso di affidare un apposito incarico legale all’avvocato tropeano Giuseppe De Vita per la costituzione in giudizio nell’atto di citazione della “Porto di Tropea spa”. Per la causa in oggetto il compenso, ad avviso del Comune di Tropea, è determinabile in 4.000,00 euro, somma comprensiva delle spese generali, al netto di cpa, iva, nella misura di legge. Atteso quindi che l’avvocato Giuseppe De Vita ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico per un compenso pari ad 5.075,20 euro, comprensivi di spese generali, cpa e Iva, ecco la determina di affidamento dell’incarico per tale ultima cifra.



Dalla stessa determina si apprende quindi che il 17 novembre scorso è stato acquisito al protocollo del Comune l’atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Vibo Valentia dalla società Porto di Tropea spa contro il Comune di Tropea, in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza del credito portato dalla fattura n. 36998 del 21.07.2022 e rivendicato a titolo di canone per servizio idrico integrato per l’anno 2020.

L’importo della fattura recapitata dal Comune alla Porto di Tropea spa è di oltre 72mila euro (72.558,83 euro per l’esattezza). La giunta comunale con propria deliberazione del 16 novembre scorso ha quindi valutato la necessità di resistere in giudizio demandando al responsabile dell’Area amministrativa di adottare gli atti consequenziali al fine di difendere gli interessi dell’ente nella causa mediante la nomina di un legale patrocinatore del Comune, individuato nell’avvocato Giuseppe De Vita. La Porto di Tropea spa è assistita dall’avvocato Domenico Colaci. La prima udienza è stata fissata per il 28 febbraio prossimo.

