Cessato da ieri il rapporto di lavoro per 40 persone assunte nella struttura turistica ed alberghiera “simbolo” di Vibo Valentia

Dal sindacato Cgil in merito alle vicende che stanno interessando il 501 Hotel di Vibo Valentia, riceviamo e pubblichiamo:

“La Filcams Cgil Regione Calabria e la Filcams territoriale di Vibo Valentia, esprimono tutto il loro disappunto e la loro preoccupazione in merito alle decisioni della Curatela fallimentare, che su disposizione del giudice, ha deciso di chiudere lo storico Hotel 501 di Vibo Valentia.

Questa drastica decisione ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro per 40 lavoratori con la drammatica conseguenza della perdita del reddito per i loro nuclei familiari. Un triste epilogo di una vicenda che ebbe inizio nel 2011 quando il Tribunale ne ha dichiarato il fallimento e la messa all’asta della intera struttura. Purtroppo anche il tentativo di rilancio della struttura messo in atto da un gruppo di professionisti vibonesi con la Società Italiantrade che si aggiudicò all’asta l’intero complesso non andò a buon fine, stesso risultato negativo si è registrato nonostante l’ingresso della società F94 tanto da arrivare alla decisione adottata ieri dalla Curatela.

A parere della Filcams con la chiusura del 501 si assesta un altro colpo durissimo al sistema ricettivo e all’intero comparto del turismo vibonese, che invece merita e necessita grande attenzione e sostegno da parte delle Istituzioni locali e della stessa Regione Calabria, nonchè di tutte le forze sociali e imprenditoriali del territorio. Oggi non si scrive solo una pagina negativa di una vicenda giudiziaria, ma si scrive una pagina negativa per quanto riguarda la chiusura di un altro sito produttivo che mette fuori dal mercato del lavoro locale e regionale 40 figure professionali che hanno contribuito con il loro lavoro a rendere l’intera struttura del 501 un punto di eccellenza della ristorazione e dell’accoglienza turistica calabrese e vibonese.

La Filcams sarà sempre vicina a tutti i lavoratori e alle loro famiglie e si impegnerà affinché questa vertenza non cada nel dimenticatoio delle mancate opportunità di sviluppo e di lavoro del nostro territorio”.

