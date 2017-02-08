La sua auto è stata trovata nelle vicinanze di un incrocio all'ingresso del piccolo centro delle Preserre con all’interno tutti gli effetti personali compresi cellulare e borsa da lavoro. A lanciare l’allarme la moglie

Apprensione a Spadola, nel Vibonese, dove dal primo pomeriggio di oggi non si hanno più notizie di un commercialista 52enne. Si tratta di Bruno Lacaria, noto professionista del posto, uscito di casa questa mattina per recarsi al lavoro a Chiaravalle.

La sua autovettura, una Fiat Stilo, è stata ritrovata nelle vicinanze di un incrocio all’ingresso del piccolo centro delle Preserre con all’interno tutti gli effetti personali compresi cellulare e borsa da lavoro. L’ultimo avvistamento di Lacaria (nella foto de ilvizzarro.it) sarebbe avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina in un bar, dove il commercialista era solito prendere il caffè, sito proprio nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina.

Spadola, ancora senza esito le ricerche di Bruno Lacaria

A lanciare l’allarme, la moglie preoccupata per l’assenza prolungata del consorte e per non averlo visto rientrare al consueto orario. Sulle tracce dell’uomo si sono da subito messi i carabinieri della Stazione e della Compagnia di Serra San Bruno e gli agenti del Commissariato di Polizia della città della Certosa.

Un appello rivolto a chiunque avesse notato l’uomo è stato formulato dalla famiglia che ha fatto inoltre sapere che il proprio congiunto, al momento della scomparsa, indossava pantaloni grigi e un giubbotto beige.