Il ritrovamento effettuato da un turista olandese che li ha consegnati dentro una scatola di cartone agli agenti impegnati in un posto di blocco nei pressi di Mileto

Il rafforzamento dei servizi sulla viabilità ordinaria delle pattuglie della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia in questi giorni festivi, ha permesso di prestare soccorso a due cuccioli abbandonati lungo la Statale 18. Fermi per un posto di controllo nel territorio di Mileto, all’uscita del centro urbano in direzione Rosarno, due agenti di pattuglia sono stati avvicinati da un turista olandese che ha consegnato loro una scatola di cartone contenente due piccoli molossoidi

ritrovata ai lati della carreggiata. Portati immediatamente in uno studio veterinario e visitati, le due bestiole di circa un mese apparivano sofferenti per la calura di questi giorni ma privi di patologie. Una volta rifocillati, i due cuccioli sono stati affidati all’apposito servizio comunale per essere poi adottati. Sono in corso accertamenti anche tramite la visione di telecamere presenti nella zona per risalire ai responsabili dell’abbandono ed inchiodarli alle loro responsabilità.

