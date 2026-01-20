Il ciclone sta sferzando l'intera Calabria. Forti piogge e venti intensi infatti sono in atto da diversi giorni e nelle prossime ore raggiungeranno il culmine.

La depressione extratropicale Harry

Harry non è altro che una depressione extratropicale con caratteristiche cicloniche; essa si è formata nelle aree della Tunisia e salendo verso il Sud Italia ha formato strutture temporalesche. Qui, la depressione Harry si è sostanzialmente arrestata, perché bloccata da un promontorio di alta pressione proveniente dalla Russia ed esteso fino ai Balcani.

La sua risalita però si è arrestata a causa dell'aria fredda che attualmente è presente sul Mediterraneo: la massa d'aria calda a contatto con la massa d'aria fredda presente ha causato dunque la formazione della violenta instabilità che sta scaricando piogge e temporali, mentre l'enorme differenza di pressione sta provocando forti venti e intense sul Mediterraneo.

Attualmente un secondo minimo di bassa pressione sta risalendo il Nord Africa e nelle prossime ore si attesterà nel canale di Sicilia dando vita al culmine di questo peggioramento.

Cronaca

Tutta la provincia di Vibo passa in allerta rossa fino a mezzanotte: il ciclone Harry peggiora

Redazione Attualità
Tutta la provincia di Vibo passa in allerta rossa fino a mezzanotte: il ciclone Harry peggiora

Precipitazioni dalle ore 18:00 alle ore 00:00 di martedì 20 gennaio

Ecco che il maltempo raggiungerà il suo culmine durante le ore serali quando violenti nubifragi interesseranno tutta la Calabria Jonica reggina, Catanzarese, Crotonese, Cosentina e relative aree interne con piogge molto forti e accumuli molto elevati. Possibili piogge intense interesseranno anche il settore Tirrenico del Vibonese e del Reggino.

Precipitazioni dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di mercoledì 21 gennaio

Culmine del maltempo che continuerà imperterrito anche durante le ore notturne tra martedì e mercoledì con violente e abbondanti precipitazioni lungo tutta la fascia Jonica calabrese fin verso le aree settentrionali, ma con accumuli molto elevati soprattutto nelle aree interne delle rispettive zone.

Cronaca

Scuole chiuse in provincia di Vibo anche domani: l’elenco dei Comuni che hanno emanato l’ordinanza

Redazione
Scuole chiuse in provincia di Vibo anche domani: l’elenco dei Comuni che hanno emanato l’ordinanza

Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di mercoledì 21 gennaio

Le prime ravvisaglie di miglioramento si avranno durante le prime ore del mattino a partire dalla Calabria meridionale con precipitazioni meno intense rispetto alle ore precedenti, mentre continueranno le piogge intense lungo i settori Catanzaresi e Crotonesi con un miglioramento visibile dal pomeriggio.