Il gip di Vibo Valentia ha dissequestrato i quattro ripetitori di diffusione radiotelevisiva e telefonica posti sotto sequestro dalla polizia giudiziaria il 21 giugno dello scorso anno. I ripetitori tutti sono posizionati lungo la strada che congiunge il cimitero di Vibo al castello normanno-svevo. Gli impianti dissequestrati appartengono uno a Mediaset, due alla società Towertel ed uno ad Antenna Sud.

Il dissequestro è stato deciso poiché i reati di getto pericolo di cose e violazione della normativa urbanistica ed edilizia sono ormai caduti in prescrizione. L’Arpacal aveva rilevato emissioni elettromagnetiche di gran lunga superiori alla norma. Il sequestro era stato poi convalidato il 25 giugno dall’autorità giudiziaria di Vibo Valentia. Il pm Claudia Colucci aveva contestualmente emesso tre avvisi di garanzia nei confronti degli amministratori delegati delle tre società proprietarie degli impianti.

