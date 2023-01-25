Il segretario cittadino Mino De Pinto: «Siamo vicini a cittadini ed istituzioni in questa battaglia alla criminalità. Il fenomeno sembra ormai crescere a Vibo e in provincia»

La Lega di Vibo Valentia, per bocca del segretario cittadino Mino De Pinto, esprime «piena solidarietà» all’imprenditore Massimo Colistra, dopo che quest’ultimo è rimasto ferito alle gambe da alcuni colpi d’arma da fuoco. «Siamo vicini a cittadini ed istituzioni in questa battaglia alla criminalità organizzata – aggiunge De Pinto -. Il fenomeno sembra ormai crescere a Vibo e in provincia. Tuttavia, siamo fiduciosi che ci saranno dei risvolti positivi e che saranno assicurati i colpevoli alla giustizia dopo un tale gesto pieno di ignominia. Sono proprio tali azioni disonorevoli che rendono fragile il tessuto economico nel quale viviamo. Nello scorso anno, attraverso la mappa dei delitti commessi e denunciati fornita dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno al Sole24Ore, Vibo Valentia è risultata la città italiana in cui si segnala il maggior numero di denunce per minacce. In questo caso, ci siamo ritrovati più che attoniti nel riscontrare che si sia arrivati addirittura al punto di causare delle lesioni personali attraverso l’uso di un’arma da fuoco nei confronti di Massimo Colistra». [Continua in basso]

Il tema della sicurezza – puntualizza il segretario cittadino – «è il fulcro centrale del nostro operato e dunque deve essere una priorità per Vibo Valentia in questo periodo storico contrassegnato da un forte tasso di criminalità comune localizzata nelle varie aree urbane. Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano assicurare alla giustizia i colpevoli e che Massimo Colistra possa guarire in breve tempo nella speranza che questo vile atto non gli neghi il sorriso e la voglia di continuare a combattere per una Vibo Valentia migliore attraverso lo strumento della legalità. Noi siamo dalla parte di Massimo e di quella Vibo Valentia che vuole cambiare perché – conclude De Pinto – chi segue i principi della legalità non è mai solo in questa società martoriata dal fenomeno criminale».

