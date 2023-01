Ferito a colpi di pistola a Vibo mentre sale in auto, indaga la polizia

Colpi di pistola sono stati esplosi nella tarda serata di ieri a Vibo Valentia in via Diana Recco. A rimanere ferito ad una gamba è stato Massimo Colistra che era da poco uscito dal locale Sporting Club e stava per entrare nella sua autovettura quando è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. Il ferito è quindi giunto nel locale ospedale Jazzolino per le cure del caso. Sul luogo della sparatoria per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini si sono portati i poliziotti della Squadra Mobile i quali si sono poi recati al Pronto soccorso per ascoltare il ferito. Non esclusa al momento nessuna pista. Massimo Colistra da anni è anche un appassionato di biliardo arrivando a vincere negli scorsi anni anche diversi tornei organizzati dallo Sporting di cui è uno degli storici soci.

