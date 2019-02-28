Un momento di riflessione a cinque mesi esatti dalla scomparsa di Francesco Vangeli, nel quale verranno invocate ancora una volta “giustizia e verità” e ricordate tutte le giovani vittime della violenza mafiosa. È quello che si terrà il prossimo sabato 9 marzo a Filandari, alle ore 17, nell’ex sala consiliare. Promosso da amici e familiari del 26enne di Scaliti scomparso in circostanze misteriose lo scorso 9 ottobre, l’evento vedrà la partecipazione dell’associazione Libera Vibo e costituirà l’ennesimo appello a rompere l’omertà. Solo questo, spiegano i promotori, «ci salverà il cuore. Come stanno le cose non vuol dire subirle. Uniamoci insieme, chiediamo giustizia per Francesco». 

