Il ragazzo è stato preso a bastonate nel pomeriggio di ieri. Le indagini della polizia hanno permesso di risalire ai presunti autori

Sono state identificate e denunciate a piede libero le tre persone che ieri pomeriggio intorno alle ore 14 avrebbero aggredito con calci, pugni ed un bastone un giovane diciottenne che è dovuto ricorrere alle cure del locale ospedale. La prognosi per la guarigione è di dieci giorni. Il giovane preso di mira in piazza Municipio a Vibo Valentia è figlio di un esponente delle forze dell’ordine. L’episodio di violenza ripropone il tema della sicurezza in città e l’efficacia di misure repressive spesso inidonee a porre un freno a preoccupanti escalation criminali. Le indagini sul pestaggio sono affidate alla polizia.

LEGGI ANCHE: Sparatoria a Sorianello, ecco tutti i reati contestati a Salvatore Zannino. Sequestrata la sua autovettura