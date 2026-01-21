Contenuti i danni causati dal passaggio questa notte del ciclone Harry su Vibo. Le precipitazioni in città non sono state particolarmente intense e la costa non ha subito la pressione delle mareggiate che invece si sono scagliate con forza devastante sulla fascia jonica. La circolazione ciclonica da est a ovest ha impedito che questo succedesse anche lungo la costa vibonese dove il mare non ha invaso l’entroterra come invece accaduto nel Catanzarese, dove onde alte fino a 7 metri hanno raggiunto abitazioni e negozi.

Vento fortissimo, comunque, anche a Vibo, dove il danno maggiore è stato causato alla copertura di un’abitazione che è precipitata in strada in via Terravecchia colpendo un’auto parcheggiata. Un ramo, poi, si è staccato su viale della Pace, anche in questo caso senza causare particolari danni. Per il resto in città non si segnalano al momento particolari criticità.

La furia del ciclone Harry anche sul Vibonese: alberi caduti a Serra, traffico bloccato su diverse strade

