Contenuti i danni causati dal passaggio questa notte del ciclone Harry su Vibo. Le precipitazioni in città non sono state particolarmente intense e la costa non ha subito la pressione delle mareggiate che invece si sono scagliate con forza devastante sulla fascia jonica. La circolazione ciclonica da est a ovest ha impedito che questo succedesse anche lungo la costa vibonese dove il mare non ha invaso l’entroterra come invece accaduto nel Catanzarese, dove onde alte fino a 7 metri hanno raggiunto abitazioni e negozi.

Vento fortissimo, comunque, anche a Vibo, dove il danno maggiore è stato causato alla copertura di un’abitazione che è precipitata in strada in via Terravecchia colpendo un’auto parcheggiata. Un ramo, poi, si è staccato su viale della Pace, anche in questo caso senza causare particolari danni. Per il resto in città non si segnalano al momento particolari criticità.