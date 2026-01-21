Il ciclone Harry ha colpito maggiormente il lato jonico della Calabria, dove si sono registrati ingenti danni e centinaia di famiglie hanno dovuto lasciare le loro case in via precauzionale. Il forte vento ha però raggiunto anche le aree interne e il Vibonese, provocando anche qui qualche disagio. A Serra San Bruno, ad esempio, si contano diversi alberi caduti lungo le strade con conseguente blocco al traffico.

In particolare Anas ha comunicato che il transito è interdetto lungo la Nsa 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 44,500 al km 50,000 per la cadura di alcuni alberi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Ma i disagi si registrano anche vicino al centro abitato. In particolare, si segnalano alberi caduti all’ingresso di Serra San Bruno, in zona San Rocco e in località Scorciatina. Grossi fusti si sono abbattuti sulle carreggiate, per fortuna nessuna persona ha riportato danni. 

Le squadre della Protezione civile e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere tronchi e rami dalla sede stradale. Il sindaco Alfredo Barillari invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, evitare spostamenti non necessari e usare prudenza alla guida, soprattutto nelle aree indicate. Da ricordare che a Serra il livello di allerta è di colore rosso, così come in altri centri montani vibonesi.