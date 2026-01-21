VIDEO | Anas ha chiuso un tratto della statale di Monte Cucco e Monte Pecoraro. Grossi fusti si sono abbattuti sulla carreggiata anche all’ingresso della città di San Bruno. Il sindaco raccomanda massima prudenza

Il ciclone Harry ha colpito maggiormente il lato jonico della Calabria, dove si sono registrati ingenti danni e centinaia di famiglie hanno dovuto lasciare le loro case in via precauzionale. Il forte vento ha però raggiunto anche le aree interne e il Vibonese, provocando anche qui qualche disagio. A Serra San Bruno, ad esempio, si contano diversi alberi caduti lungo le strade con conseguente blocco al traffico.

In particolare Anas ha comunicato che il transito è interdetto lungo la Nsa 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 44,500 al km 50,000 per la cadura di alcuni alberi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Ma i disagi si registrano anche vicino al centro abitato. In particolare, si segnalano alberi caduti all’ingresso di Serra San Bruno, in zona San Rocco e in località Scorciatina. Grossi fusti si sono abbattuti sulle carreggiate, per fortuna nessuna persona ha riportato danni.

Le squadre della Protezione civile e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere tronchi e rami dalla sede stradale. Il sindaco Alfredo Barillari invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, evitare spostamenti non necessari e usare prudenza alla guida, soprattutto nelle aree indicate. Da ricordare che a Serra il livello di allerta è di colore rosso, così come in altri centri montani vibonesi.