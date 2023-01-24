I vigili del fuoco sono riusciti a spegnare l’incendio. Intimidazione ai danni della ditta che sta eseguendo i lavori sulla strada che conduce a Francica?

Grave danneggiamento in serata a Mileto nel rione Calabrò. Ignoti hanno dato in serata alle fiamme alcuni tubi in pvc utilizzati dall’impresa “Costruzioni Generali srl” che in questi giorni sta eseguendo i lavori di ammodernamento della strada “Vindacitu” che da Calabrò conduce al comune di Francica. Il materiale edile si trovava in strada a due passi dal muro perimetrale della chiesa parrocchiale intitolata a “Maria santissima Assunta in cielo”. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portate due squadre dei vigili del fuoco con due unità mobili provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia. Il tempestivo intervento dei pompieri è riuscito a limitare i danni (ancora in corso di quantificazione) che restano circoscritti al muro della chiesa rimasto danneggiato e annerito. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini al fine di capire se ci si trovi o meno dinanzi a quella che, allo stato, appare come un’intimidazione ai danni dell’impresa.

