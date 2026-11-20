Due ordinanze cautelari annullate nel giro di pochi giorni dalla Corte di Cassazione, entrambe relative a procedimenti per narcotraffico nei quali è coinvolto Pietro Parisi. Il doppio risultato è stato ottenuto dall'avvocato Dario Vannetiello, difensore dell'indagato, attraverso due distinti ricorsi accolti dalla Suprema Corte. Le vicende giudiziarie riguardano presunti traffici di stupefacenti su scala nazionale e coinvolgono, secondo le rispettive ipotesi accusatorie, due organizzazioni criminali radicate nelle Preserre vibonesi: il gruppo Emanuele-Idà e quello di Ariola.

L'ultimo pronunciamento arriva dalla sesta sezione penale della Cassazione, che ha annullato l'ordinanza emessa il 24 settembre 2026 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, con la quale era stata confermata la misura cautelare in carcere disposta dal Gip il 9 aprile precedente.

Al centro del procedimento la posizione di Pietro Parisi, descritto dagli inquirenti come un broker del narcotraffico di elevato livello, gravato da diversi precedenti penali e ritenuto un fornitore stabile di numerose organizzazioni criminali.

Le accuse e i presunti rapporti con il clan Emanuele-Idà

L'impianto accusatorio contestato dalla difesa comprende l'ipotesi di appartenenza di Parisi all'associazione criminale con un ruolo di vertice e il concorso in sei distinti episodi di cessione di ingenti quantitativi di droga. Per questi ultimi viene inoltre contestata l'aggravante dell'agevolazione dell'organizzazione mafiosa Emanuele-Idà, attiva, secondo la ricostruzione investigativa, anche al di fuori del territorio vibonese.

Le forniture di stupefacenti sarebbero state organizzate attraverso comunicazioni effettuate con un criptofonino sulla piattaforma Sky ECC. Le consegne, secondo l'accusa, sarebbero avvenute a Bologna, con la droga destinata al mercato lombardo. Un sistema che avrebbe contribuito all'espansione degli affari della consorteria.

Come riferisce la nota del difensore, la Cassazione ha accolto le argomentazioni difensive, nonostante le richieste del procuratore generale dirette a ottenere la conferma del provvedimento impugnato.

L'annullamento comporta un nuovo giudizio davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro, che dovrà riesaminare la posizione cautelare di Parisi alla luce delle motivazioni della Suprema Corte, ancora da depositare.

L'altro annullamento nell'inchiesta sul gruppo dell'Ariola

Il pronunciamento segue di pochi giorni un'altra decisione favorevole a Parisi. L'11 novembre 2026 la Corte di Cassazione aveva già annullato integralmente, con rinvio, un'altra ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, emessa l'8 giugno 2026 a conferma di una precedente misura disposta dal Gip il 18 marzo.

Il procedimento riguarda ulteriori episodi di presunto narcotraffico su scala nazionale, ricondotti dagli inquirenti alla 'ndrangheta cosiddetta dell'Ariola, realtà criminale storicamente radicata nel Vibonese.

Nel comunicato, la difesa sottolinea il carattere eccezionale della doppia decisione, definendo i due annullamenti ottenuti in stretta successione temporale rispetto a procedimenti che coinvolgono differenti organizzazioni criminali un caso «rarissimo, se non unico».