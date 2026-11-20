La Corte di Cassazione, in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Giovanni Vecchio, ha annullato con rinvio il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro - Sezione Misure di prevenzione - con il quale era stata confermata l’applicazione della sorveglianza speciale, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti dei gemelli Emanuele e Simone Melluso, di 41 anni, di Briatico. La misura di prevenzione era stata applicata dai giudici ai fratelli Melluso sulla scorta della ritenuta pericolosità sociale attuale, del loro coinvolgimento e successiva condanna (poi annullata con rinvio dalla Cassazione) nel processo Costa Pulita e dalla loro partecipazione ad un’associazione mafiosa della quale il padre Leonardo risulta uno dei co-reggenti unitamente al boss di Briatico Antonino Accorinti. Il ricorso dell’avvocato Giovanni Vecchio, accolto dalla Cassazione con un annullamento con rinvio, si è concentrato sulla mancanza dell’attualità della pericolosità sociale, atteso che la proposta si fonda sugli esiti del procedimento Costa Pulita relativamente a condotte del 2013. La difesa ha inoltre evidenziato che “la mera iscrizione di procedimenti nel casellario dei carichi pendenti non può portare alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale attuale”, così come andava preso in considerazione l’annullamento con rinvio per i gemelli Melluso della sentenza relativa al procedimento penale scaturito dall’operazione “Costa Pulita”. Le argomentazioni prospettate dall’avvocato Giovanni Vecchio sono state quindi accolte dalla Cassazione che ha annullato con rinvio la decisione in ordine all’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Leonardo Melluso ed i figli Emanuele e Simone si trovano attualmente imputati dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro nel troncone con rito abbreviato dell’operazione Costa Pulita. Il nuovo giudizio di secondo grado si sta celebrando dopo l’annullamento con rinvio ad opera della Suprema Corte delle seguenti condanne: 6 anni per Leonardo Melluso, 7 anni per Simone Melluso, 6 anni e 10 mesi per Emanuele Mancuso con rinvio nel suo caso per un solo capo d’imputazione.