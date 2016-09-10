Appena un mese fa l'inaugurazione dell'arteria dopo i lavori di messa in sicurezza durati quattro mesi e costati 550 mila euro. Disagi alla circolazione

A 30 giorni dalla riapertura al traffico, dopo quattro mesi di lavori per metterla in sicurezza, la sede stradale nelle vie Carlo Parisi, Milite Ignoto e Francesco Potortì, ieri sera hanno nuovamente registrato diversi cedimenti sotto l’azione insistente della pioggia. In mezzo alla carreggiata, infatti, si sono venuti a creare avvallamenti e crepe visibili in più punti. Nella zona, come detto, il Comune aveva realizzato una condotta costata 550 mila euro per incanalare le acque reflue dopo la voragine apertasi a gennaio in via Carlo Parisi.

Un intervento che, alla luce di quanto successo, è da considerarsi non particolarmente incisivo. Gli agenti della polizia municipale hanno provveduto a transennare la zona mentre questa mattina sul posto si sono recati i vigili del fuoco per i rilievi. Anche il sindaco Elio Costa ha effettuato un sopralluogo al fine di rendersi conto di persona dei danni.

Gravi disagi alla circolazione. Il traffico cittadino è andato in tilt. Sulla voragine e su parte del sistema fognario della città il pubblico ministero della Procura di Vibo Valentia, Filomena Aliberti, ha da tempo aperto un’inchiesta per accertare tutte le responsabilità. Nel mirino della Procura, alla luce della nuova frana apertasi stanotte, potrebbero ora finire anche i recenti lavori di messa in sicurezza.

