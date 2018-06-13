I familiari si affidano ad un legale del sindacato di base per la costituzione di parte civile in un eventuale processo a carico del 43enne di San Calogero che si trova in carcere

In sette giorni 1.715 persone hanno versato 30.674 euro sul portale aperto per la campagna di raccolta fondi avviata dall’Unione Sindacale di Base in nome del suo delegato Soumaila Sacko, assassinato a San Calogero il 2 giugno scorso a fucilate. Altri 7.429 euro sono stati versati sul conto corrente messo a disposizione dalla Federazione nazionale Usb, per un totale di 38.103 euro. Lo comunica lo stesso sindacato autonomo. “Una partecipazione importante – spiega l’Usb -, una solidarietà concreta che dice come alcuni valori non siano completamente scomparsi e c’è un pezzo di Paese in grado di arginare le derive razziste e xenofobe che tentano di affermarsi a spallate. E’ il Paese che speriamo di vedere numeroso in piazza sabato 16 a Roma per la manifestazione nazionale contro le disuguaglianze sociali e il 23 giugno a Reggio Calabria, per l’appuntamento in cui i lavoratori dalle campagne di tutta Italia manifesteranno contro lo sfruttamento e per i diritti.

Vogliamo ringraziare tutti e tutte per questa importante partecipazione – scrive il sindacato – che non è evidentemente solo emotiva ma anche, fattore fondamentale in questo tempo, essenzialmente politica. Martedì 12 abbiamo incontrato i familiari di Soumaila Sacko assieme ai delegati agricoli di San Ferdinando. Con loro anche i legali che per la Usb stanno seguendo l’iter giudiziario dell’omicidio di Sacko. Sono state fatte alcune scelte importanti, quali la costituzione di parte civile dei familiari e della Usb nel processo a Vibo. Si è discusso di come e quando garantire il rientro di Soumaila Sacko in Mali, dove l’aspettano la madre, la moglie, la figlia di 5 anni insieme ai fratelli e a tutti gli altri parenti. Non appena ci sarà il nullaosta della Procura, una delegazione di Usb assistita da un nostro legale accompagnerà la salma in Mali per l’ultimo viaggio e per incontrare la famiglia”. Nel caso in cui le istituzioni italiane accettassero di farsi carico delle spese di trasporto di Soumaila al suo Paese, “quanto anticipato con i fondi della raccolta – aggiunge l’Usb – tornerebbe a disposizione. Sarà garantita dall’Usb la massima tracciabilità e trasparenza di ogni spesa e dell’utilizzo dei fondi raccolti che saranno via via pubblicati in una apposita sezione sul sito www. usb.it

