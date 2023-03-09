L’inchiesta della Dda di Catanzaro e dalla polizia mira a far luce su un vasto sistema estorsivo gestito lungo la costa vibonese dai clan La Rosa e Mancuso

Sono stati rigettati dal Tribunale del Riesame i ricorsi di alcuni fra gli indagati dell’operazione antimafia denominata Olimpo scattata il 26 gennaio scorso con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Restano pertanto in carcere: Luigi Mancuso, 69 anni, di Limbadi; Pasquale Megna, 32 anni, di Nicotera; Egidio Il Grande, 59 anni, di Parghelia; Gaetano Muscia, 59 anni, di Tropea; Paolo Ripepi, 58 anni, di Ricadi; Emanuele Melluso, 38 anni, di Briatico; Simone Melluso, 38 anni, di Briatico; Gregorio Giofrè, 60 anni, di San Gregorio d’Ippona; Paolino Lo Bianco, 60 anni, di Vibo Valentia; Vincenzo Barba, 71 anni, detto “Il Musichiere”, di Vibo Valentia; Francesco Taccone, 36 anni, di Ricadi; Giuseppe Ferraro, 29 anni, di Brattirò di Drapia. Non hanno fatto ricorso al Riesame Francesco Barbieri, 58 anni, di Cessaniti, e Domenico Salvatore Polito, 59 anni, di Tropea, già detenuti per Rinascita Scott.



Avevamo invece già dato notizia di altri 17 rigetti (LEGGI QUI: Operazione Olimpo: il Riesame conferma la misura cautelare per i principali indagati).

L’inchiesta mira a far luce sul sistema estorsiva con epicentro Tropea e la zona di Capo Vaticano, gestito dai clan La Rosa e Mancuso. [Guarda foto in basso]