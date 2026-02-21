Il meteo avverso di questi giorni ha ritardato la revoca dell’ordinanza. Il tratto stradale sarà inizialmente transitabile a senso unico alternato per consentire il posizionamento di una rete paramassi

Verrà riaperta lunedì, condizioni meteo permettendo, la strada provinciale n.15 Vibo-Stefanaconi, chiusa con ordinanza della Provincia di Vibo Valentia dallo scorso 13 febbraio a causa di uno smottamento di massi sulla carreggiata.

Le avverse condizioni meteo di questi giorni ne hanno ritardato l’apertura che era stata inizialmente ipotizzata per la settimana in corso, anche grazie al celere intervento di pulizia e di prima messa in sicurezza del costone franato, effettuata dalla ditta incaricata proprio dall’ente provinciale. Nel contempo, anche con l’ausilio di un drone, sono stati svolti i rilievi geologici necessari a mappare il rischio presente lungo la trafficata arteria stradale, collegamento strategico con il capoluogo di provincia non solo per i residenti di Stefanaconi e Sant’Onofrio ma anche per quanti, provenendo dall’autostrada A2, devono recarsi nella zona Sud della città.

La strada dunque si appresta a riaprire ma non sarà, per il momento, un’apertura completa. Si procederà infatti ad un restringimento della carreggiata, in senso unico alternato regolamentato con un semaforo, per consentire la posa di una rete paramassi utile ad evitare nuovi smottamenti e dunque garantire una maggiore sicurezza del tratto stradale. Una soluzione di compromesso, si spera limitata allo stretto necessario, che potrà comunque offrire un sollievo a quanti oggi sono costretti ad effettuare un percorso molto più lungo per raggiungere Vibo.