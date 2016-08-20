La ventunenne colpita davanti al bar nel centro del paese è stata operata durante la notte per la rimozione dei pallini di fucile che l’hanno raggiunta alle gambe
Potrebbe non essere stata il vero obiettivo la giovane ferita ieri sera alle gambe con alcuni colpi di fucile mentre era seduta al tavolo di un bar di Nicotera. É una delle ipotesi che viene presa in considerazione dai carabinieri.
La giovane, che lavorava nel bar davanti al quale è stata ferita, è stata operata la scorsa notte per la rimozione dalle gambe dei pallini di fucile. La donna, madre di un bambino, potrebbe essersi trovata casualmente lungo la traiettoria dei colpi di fucile sparati dall’auto.
I carabinieri stanno indagando per identificare tutte le persone che si trovavano davanti al bar nel momento in cui c’è stato il ferimento per accertare se ci fosse tra loro qualche elemento legato alla criminalità.
In questo senso potrebbero rivelarsi determinanti le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona. (Ansa)