Il gip Lorenzo Barracco, ha sciolto le riserve rispetto alla convalida del fermo e alle misure da applicare a carico di Demetrio Putortì, il 25enne che venerdì scorso ha sparato alla sorella (21 anni) davanti al bar “Bombo bar” in pieno centro a Nicotera. Il giudice, pur non convalidando il fermo ha disposto la permanenza in carcere del giovane. Lo stesso, difeso dall’avvocato Salvatore Pronestì, ha ammesso le proprie responsabilità affermando che non era sua intenzione uccidere.

«Volevo gambizzarla» ha dichiarato al magistrato, fornendo poi indicazioni sul luogo dove avrebbe gettato l’arma utilizzata, un fucile, detenuto illegalmente. Incalzato dal gip in ordine alla provenienza del fucile ha sottolineato di non ricordare da chi gli è stato procurato. Arma che, comunque, allo stato non è stata ancora ritrovata.

La sua versione, tuttavia, non ha convinto il gip il quale ha ritenuto che, data la circostanza delle procurate lesioni all’arteria femorale della giovane, l’intento del fratello fosse quello di uccidere. L’ipotesi di reato resta di conseguenza quella di tentato omicidio, ragion per cui la richiesta di concessione dei “domiciliari”, avanzata dal legale al termine dell’interrogatorio, è stata respinta. Demetrio, quindi, resta in carcere.

Restano ancora da chiarire le motivazioni dell’insano gesto. Secondo la vittima, il fratello era ossessionato dalla gelosia e convinto di dover difendere l’onore della famiglia, a suo avviso macchiato da un atteggiamento considerato troppo libero e intraprendente.