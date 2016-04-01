Tutti gli articoli di Cronaca
Si sta procedendo in questi minuti al sequestro di una discarica abusiva sorta nell’area dell’ex Foro boario di località Aeroporto a Vibo Valentia.
Gli uomini della Polizia municipale, su disposizione della Procura della repubblica, hanno infatti già provveduto ad apporre i sigilli ai cancelli del complesso mentre l’Ased, azienda che ha in gestione la raccolta dei rifiuti in città, sta ultimando la rimozione dei rifiuti ingombranti, delle terre di spazzamento e di almeno due cassoni contenenti rifiuti differenziati che erano stati stoccati dalla stessa azienda negli ultimi giorni dietro indicazione degli uffici comunali.
Il provvedimento odierno prende però le mosse soprattutto dai cumuli di rifiuti pericolosi, costituiti prevalentemente da pneumatici, materiali inerti ed eternit, che si sono accumulati in maniera incontrollata nel corso degli anni.
Rifiuti che al momento resteranno sul posto mentre la spazzatura che si sta rimuovendo in questi minuti verrà poi conferita dall’Ased in discariche autorizzate. L’intera zona verrà evidentemente interdetta al fine di evitare ulteriori scarichi abusivi che interessano da tempo anche l’area nelle immediate vicinanza dell’ex Foro boario.