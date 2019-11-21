Oggi i funerali di madre e figlia decedute a seguito di un incidente in autostrada. L’amministrazione si stringe al dolore della famiglia

Il Comune di Drapia ha proclamato il lutto cittadino a seguito della gravissima perdita patita con la scomparsa di due giovani vite, madre e figlia, Teresa Furchì e Caterina Costa, di 50 e 25 anni. L’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Porcelli, «interpretando e raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio della città, stringendosi intorno alle famiglie Costa-Furchì». Il lutto cittadino è stato proclamato in concomitanza con la celebrazione del funerale – oggi alle 14.30 nella chiesa di Brattirò – di Teresa e Caterina nella giornata di oggi dalle ore 12 alle 18. Da qui l’invito agli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto al momento della celebrazione religiosa e l’invito alla sospensione di ogni attività ludica o ricreativa. [Prosegue sotto la pubblicità]

Il tragico schianto è avvenuto venerdì sera sul tratto di autostrada compreso tra Caserta e Salerno. La famiglia Costa – al volante c’era il signor Antonio Costa, 54 anni, marito e padre delle vittime, rimasto gravemente ferito – era di rientro da Roma dove Caterina aveva sostenuto alcune visite mediche. La ragazza, infatti, stava lottando da qualche anno contro un tumore.

