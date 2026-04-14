L’incontro presieduto dal prefetto Colosimo ha coinvolto Provincia, Regione, Anas, Prociv e sindaci dei territori interessati. Particolare attenzione è stata riservata alle criticità che interessano la SP 47 e la SP 53

Fare il punto sulle criticità della viabilità provinciale e definire le priorità degli interventi urgenti dopo i danni causati dal maltempo: questo l’obiettivo della riunione che si è tenuta oggi in Prefettura, alla presenza dei principali attori istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza.

L’incontro, presieduto dal Prefetto Anna Aurora Colosimo, ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, del Dirigente generale della Protezione civile della Regione Calabria, dei rappresentanti del Dipartimento Governo del Territorio e Difesa del Suolo, di Anas, dei Vigili del fuoco e dei sindaci dei Comuni interessati.

Nel corso della riunione, il focus è stato posto sulla definizione di un ordine di priorità degli interventi necessari, con l’obiettivo di garantire già nel breve periodo «il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e della transitabilità della rete viaria», attraverso interventi urgenti.

Particolare attenzione è stata riservata alle criticità che interessano la SP 47, nel tratto Monterosso-Capistrano-San Nicola da Crissa, e la SP 53, nel tratto Cassano-Vallelonga, risultate tra le arterie maggiormente colpite dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi.

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria ha assicurato la prosecuzione del supporto per gli interventi caratterizzati da urgenza e somma urgenza. Per quanto riguarda gli ulteriori interventi, è stata programmata una specifica riunione in Regione, alla presenza dei sindaci interessati, «finalizzata a definire le priorità operative» insieme al Dipartimento Governo del Territorio e Difesa del Suolo.

L’obiettivo è quello di garantire la piena funzionalità delle infrastrutture viarie anche nel medio e lungo periodo, attraverso un coordinamento istituzionale strutturato. La riunione ha consentito, infine, di delineare «un quadro organico e condiviso delle criticità esistenti», individuando le azioni prioritarie da intraprendere per il loro superamento, «in un’ottica di efficace coordinamento istituzionale e di tutela della sicurezza della circolazione e delle comunità locali».