I finanzieri del comando provinciale Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, Salvatore Piccolo, 23 anni, di Nicotera. Il giovane, che era diretto in Sicilia a bordo di un’autovettura utilitaria, è stato sottoposto nell’area degli imbarcaderi ad un ordinario controllo di polizia dai finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni, nel corso del quale ha dimostrato segni di nervosismo.

Pertanto, con l’ausilio di un’unità cinofila, è stata perquisita l’autovettura e sono stati scoperti due doppifondi ricavati sotto i sedili anteriori, in cui erano occultati cinque panetti di cocaina dal peso complessivo di 6 chilogrammi. Alla fine delle operazioni, la droga e l’autovettura sono stati sequestrati. Lo stupefacente, qualora fosse stato venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 400.000 euro.



Salvatore Piccolo – difeso dall’avvocato Francesco Capria – è quindi indagato per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato arrestato e condotto nel carcere Arghillà di Reggio Calabria. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Salvatore Piccolo nell’agosto scorso era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi di carcere (più 5mila euro di multa) per ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni. Il fratello Domenico nello stesso procedimento giudiziario è stato invece condannato a 5 anni e ed 8 mesi di reclusione. Entrambi sono i figli di Roberto Piccolo.

