L'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone annuncia l'apertura della nuova strada di collegamento. L'opera sarà utilizzata anche durante i lavori per la realizzazione della futura rotatoria all’incrocio che conduce verso il teatro, quando sarà chiusa una corsia della Statale 18

«Entro una settimana apriremo la nuova via di collegamento che contribuirà a ridurre il traffico a Vibo Valentia». Lo annuncia l'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, illustrando la funzione della nuova bretella che collega la Statale 18 con il quartiere Moderata Durant.

L'intervento rientra in un più ampio programma di riqualificazione dell'area di viale Affaccio. «Il progetto comprende la riqualificazione dell'intera zona, la rotatoria già realizzata nei pressi della Latteria del Sole, la bretella appena completata e una seconda rotatoria che sorgerà all'altezza dell'attraversamento della Statale 18 in direzione del teatro», spiega l'assessore.

La strada è già completata, ma l'apertura è stata rinviata per questioni burocratiche. «Avevamo terminato i lavori, ma per aprire la strada era necessaria l'autorizzazione dell'Anas. Dopo alcuni mesi sono arrivate nuove prescrizioni che ci hanno portato a installare dei semafori all'innesto con la Statale 18», precisa Monteleone. Il nuovo impianto consentirà sia l'uscita dal quartiere Moderata Durant sia l'accesso dalla Statale 18 per chi proviene da Mileto e da Tropea.

L'assessore conferma che tutta la documentazione è ormai pronta e che l'apertura è prevista nel corso della prossima settimana. Negli ultimi giorni sono stati completati gli interventi di sicurezza, con la posa della segnaletica che indica la presenza dei bambini (nelle vicinanze c’è infatti il Parco urbano), l'installazione di dossi rallentatori e il completamento delle ultime opere.

La nuova bretella avrà anche un ruolo nella gestione della viabilità durante il prossimo cantiere della rotatoria prevista nei pressi del teatro. Per consentire i lavori sarà infatti chiusa una corsia della Statale 18. Chi arriverà da sud, in particolare dalle direzioni Mileto e Tropea, sarà deviato sulla nuova strada per raggiungere il centro cittadino.

«Durante il periodo scolastico la Statale 18 è spesso congestionata, con code che partono dalla zona dell'aeroporto e arrivano fino all'ingresso della città. Con questa nuova viabilità gli automobilisti avranno due percorsi alternativi per entrare a Vibo», evidenzia Monteleone.

La nuova infrastruttura è dotata di un impianto di illuminazione con lampade a risparmio energetico. Lungo il tracciato sono stati piantati 15 alberi di leccio, specie scelta per la sua adattabilità al clima mediterraneo.