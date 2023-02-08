Tutti gli articoli di Cronaca
La Guardia costiera ha proceduto al sequestro preventivo di un’area adibita a cantiere navale a Vibo Marina, non lontana dalla sede della Capitaneria di porto. Il sequestro scaturisce dalla mancanza di un’autorizzazione ambientale che deve essere richiesta ed ottenuta da parte della Regione Calabria. In attesa della risoluzione della problematica, la Guardia costiera ha proceduto al sequestro preventivo dell’area – utilizzata quale rimessaggio per le imbarcazioni – apponendo i “sigilli” ed i relativi cartelli indicativi del divieto di poter accedere al cantiere senza autorizzazioni.
