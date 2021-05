Il Castello Murat di Pizzo da oggi di nuovo fruibile ai visitatori

E’ tornato oggi fruibile ai visitatori anche il magnifico castello Murat di Pizzo Calabro. Con la Calabria in zona gialla e come previsto dal decreto in materia di contrasto al Covid i musei possono riaprire nei weekend solo su prenotazione, mentre non è invece prevista alcuna prenotazione per le visite infrasettimanali. Così anche il castello Murat di Pizzo, gestito dalla cooperativa Kairos unitamente alla chiesetta di Piedigrotta (che riaprirà il 21 maggio), ha riaperto i battenti adeguandosi al decreto attraverso dei moduli di prenotazione per le visite, rendendo così le visite più sicure per evitare assembramenti. Sei il numero di visitatori consentito (con obbligo di indossare la mascheria) per una durata massima di 15 minuti. Un importante pezzo di storia della Calabria ritorna così ad essere meta di visitatori, studiosi e curiosi e, soprattutto, di quanti amano Pizzo Calabro.