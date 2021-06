Nicotera ospiterà la finale regionale del concorso di bellezza Miss Italia

L’evento si terrà nella frazione costiera di Marina. Per il Comune guidato dal sindaco Marasco si tratta di una grande occasione con positive «ricadute in termini occupazionali e di sviluppo economico»

Il lungomare di Nicotera Marina e in particolare la piazzetta Rotonda ospiteranno la finale regionale del noto concorso di bellezza, Miss Italia. Il Comune di Nicotera, tramite delibera di giunta, ha messo nero su bianco la presa d’atto della proposta presentata a inizio mese dalla CarliFashion agency per l’organizzazione di un evento divenuto nel tempo parte integrante nella storia del costume italiano. In particolare, il contest permetterà alla cittadina costiera e all’ente «un notevole ritorno d’immagine, anche tenuto conto della rilevanza mediatica e pubblicitaria dello stesso». La concretizzazione dell’iniziativa, a giudizio dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, consentirà di attrarre pubblico e turisti.

Gli eventi a Nicotera

Sin dall’atto del suo insediamento, l’assessorato al Turismo del Comune medameo guidato da Robertino Massara – si fa presente in una nota stampa – ha avviato tutta una serie di iniziative tese ad accrescere l’attrattività turistica della città. Tante le vie intraprese: il recupero di alcuni percorsi come quello della antica strada dell’Agnone, recentemente ripulita dai volontari comunali, l’abbellimento del centro storico mediante installazioni temporanee sul corso o nel Baglio, la realizzazione di vitual tuor.

Miss Italia edizione 2020, Martina Sambucini

Ma l’assessore Massara, assieme al presidente del consiglio comunale Antonio La Malfa, non ha voluto trascurare anche il settore degli eventi e «dopo una serie di interlocuzioni ha dato mandato agli uffici competenti di mettere in atto tutte le iniziative necessarie ad organizzare una tappa regionale della importante kermesse di Miss Italia».

Crescita turistica

L’organizzazione della serata, che si terrà a Nicotera Marina il 13 agosto dalle ore 21.00, fa parte di una serie di manifestazioni e di eventi tesi a sviluppare «una pubblicità positiva PER generare una crescita turistica del nostro territorio, con evidenti ricadute in termini occupazionali e di sviluppo economico, con l’obiettivo, non ultimo, che possa far accrescere sempre di più il prestigio e la visibilità di Nicotera».



«Un evento del genere – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Marasco – non si vedeva a Nicotera dal lontano 1986 quando la città fu meta di una tappa del Giro d’Italia e la cosa ovviamente non può che farci piacere».