Vibo Capitale del Libro 2021, alla Villa comunale si parla di lotta alla mafia

Con il sostegno della cittadinanza, delle tante associazioni, il programma di Vibo “Capitale italiana del Libro 2021” comincia a prendere forma, declinandosi in settimane dedicate a singoli temi trattati attraverso presentazioni di libri, recital e serate musicali incentrate su un cantautore, un autore, anche in modo indirettamente riconducibile alla promozione della lettura.“La settimana della legalità” aprirà l’anno del libro, l’obiettivo è quello di condividere con la comunità pratiche quotidiane di contrasto alla criminalità organizzata anche costituite da momenti di riflessione guidati da soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nel contrasto alle mafie e alla corruzione. [Continua in basso]

Il primo appuntamento è fissato per oggi, 16 luglio, presso la Villa comunale Nazzareno Cremona. Alle 18,30 introdurrà il Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Vibo Valentia, i quali coinvolgeranno i più piccoli mediante dimostrazioni dell’attività operativa. Seguirà la presentazione del libro “L’omicidio di Pompeo Panaro. Omertà, omissioni e connivenze” alla presenza dell’autore Don Ennio Stamile, già referente Libera Calabria, del procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria Gaetano Paci, del giornalista di inchiesta Michele Albanese.

«La soddisfazione della nomina – dichiara il sindaco Maria Limardo – continua a moltiplicarsi ogni qualvolta cittadini, artisti, autori, confermano la loro fiducia dichiarando piena collaborazione al progetto». Infine, l’amministrazione comunale annuncia che a breve sarà pubblicato il calendario completo degli eventi di Vibo “Capitale Italiana del Libro 2021”.