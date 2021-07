Nardodipace, prosegue il “Megalithos Festival”: il programma

Ultimi appuntamenti con il “Megalithos Festival” – progetto culturale promosso dal Comune di Nardodipace e co-finanziato dal PAC Calabria 2014-2020 (azione 1, tipologia 1.3, annualità 2019) – che si propone di accendere i riflettori su questa straordinaria ma poco conosciuta realtà: i megaliti di Nardodipace. Tutti gli eventi si svolgono accanto ai geositi, quindi i visitatori avranno l’opportunità di scoprirli e forse anche di conoscerli per la prima volta, favorendo la valorizzazione di una risorsa del territorio attualmente sottoutilizzata.Il progetto – che vede la direzione artistica di Danilo Gatto – è stato realizzato con la collaborazione delle Associazioni “Stilaro Trekking”, “Casale” di Fabrizia e “Solo Sentieri”. [Continua in basso]

Ieri pomeriggio è andata in scena una suggestiva rappresentazione teatrale affidata alla bravura e alla creatività della cooperativa Edizione straordinaria Scuola di teatro Enzo Corea che recupera l’appuntamento mancato di domenica scorsa, saltato a causa del maltempo.

“La città delle pietre” a cura della cooperativa Edizione straordinaria Scuola di teatro Enzo Corea è il tentativo intimo e riuscito da dare un significato ai sassi di Nardodipace. Gli allievi e le allieve del direttore artistico Salvatore Emilio Corea – che ha scritto e diretto l’opera – hanno letto e sentito varie leggende a riguardo e ne hanno voluto scrivere una propria e originale che potesse rendere questo posto ancora più magico. E così Geosito di Nardodipace, diventa la dimora dei figli di nessuno, i bambini scacciati dalla Terra del Dove che vivono ai margini di una civiltà di un tempo che fu nascosti e protetti dai megaliti. «È questa la nostra storia – dicono le ragazze e i ragazzi del Teatro di Mu – i cui i protagonisti sono ragazzi e bambini che hanno a che fare con un mondo magico, come magica è la natura di questo posto incantato. Fino all’alba che verrà. Dentro l’alba che verrà». [Continua in basso]

Il programma di oggi, 24 luglio

Oggi al Geosito B: ore 16 – Laboratorio di campanacci; ore 17 – “Allerva Radicchia”. Anteprima nazionale del concerto per campane a campanacci. Di Christian Ferlaino; Ore 18 – “A Stisa Blues” Di Rrosa Trio.

Christian Ferlaino è musicista, musicologo e ricercatore all’Università di Edimburgo. I suoi interessi spaziano dalla musica di tradizione alla musica jazz e d’improvvisazione. Attivo nel campo dell’indagine etnomusicologica calabrese, la sua attività si delinea attraverso la ricerca e lo studio della musica popolare e tramite l’organizzazione, insieme alle realtà operanti sul territorio, di stage teoricopratici finalizzati alla trasmissione dei saperi musicali e coreutici dell’area del Reventino. Come compositore e improvvisatore è impegnato nella produzione di musica contemporanea che incorpori elementi sintattici e grammaticali della tradizione musicale calabrese. [Continua in basso]

Nel Geosito B risuoneranno anche i Canti e il sentimento nella tradizione musicale e vocale del Mediterraneo grazie al Rrosa Trio. Anna Maria Civico / Elena D’Ascenzo / Ambra Battistelli presentano: Concerto per voci a cappella. Canti e sentimento nella tradizione musicale e vocale del Mediterraneo: Calabria, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Umbria. Musica arbereshe di Calabria. Il trio propone un modo di cantare che fa da eco a modalità vocali e musicali arcaiche mediterranee della tradizione orale. I dialetti in cui si canta, le melodie e i ritmi sono un esempio di simbiosi e fusione con le culture che da sempre si affacciano sul Mediterraneo e che in tempi molto lunghi hanno prodotto un modo di cantare e suonare tipico e assolutamente originale.

Il Programma di domani, 25 luglio (Geosito A)

Ore 12 – Festa di chiusura

Ore 13 – Sagra della capra

Ore 15 – CONCERTO PER TAMBURI A CORNICE E VOCE. Di Andrea Piccioni

Ore 16 – Trekking tra le “Pietre Incastellate”

Ore 17 – (Geosito B) RISONANZE FRA TERRA E CIELO. Coro gregoriano Ancillae Domini diretto da Licia Di Salvo