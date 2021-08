Vibo presenta le “4 stagioni del libro”. La cultura al centro del calendario estivo

L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia presenta il calendario di eventi estivi. La kermesse “4 stagioni del libro” è incentrata sulla cultura. Non poteva essere altrimenti nella città neo eletta Capitale italiana del libro per il 2021. «Il decreto di nomina – ha dichiarato il sindaco Maria Limardo – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio», questo significa che il titolo varrà fino a luglio del prossimo anno. Ecco perché la conferenza stampa di ieri mattina è stata solo un’anteprima di quello che sarà il calendario completo di eventi che saranno resi noti nel mese di settembre. [Continua in basso]

La conferenza stampa

All’incontro con i giornalisti l’assessore al Turismo Michele Falduto e l’assessore alla Cultura Daniela Rotino. Tra gli appuntamenti in calendario la “Festa del mare” (11-22 agosto) nell’ambito della quale si svolgerà il Bivona beach volley (11-14 agosto), il torneo di pallavolo che ogni anni richiama centinaia di giovani». Dal canto suo l’assessore Rotino ha affermato: «Oggi presentiamo “le 4 stagioni del libro”, un’anteprima dedicata all’estate vibonese. Ma siamo già al lavoro per presentare il calendario di eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno».

«La biblioteca sarà riaperta»

«Obiettivo – ha affermato il sindaco – è quello di uscire dal provincialismo in cui è relegato questo territorio». Una dichiarazione di intenti che stride con le tante emergenze e i tanti problemi che si registrano quotidianamente senza che l’Amministrazione riesca ad incidere efficacemente per la loro soluzione. Come nel caso della biblioteca comunale, chiusa per inagibilità da tempo. Anche in questo caso Limardo assicura che la questione verrà risolta: «A breve impegneremo le risorse che abbiamo reperito, con non poche difficolta a causa della situazione finanziaria in cui versa il Comune. Ma i lavori finalmente inizieranno». [Continua in basso]

Il bibliobus sulle spiagge

Poi, restando in tema di promozione culturale, annuncia la novità: «Il bibliobus, una biblioteca itinerante che offre il servizio di prestito dei libri direttamente in spiaggia». Ogni giorno il camper stazionerà davanti ad alcuni dei principali lidi del litorale vibonese, cercando di intercettare turisti e visitatori.

Di seguito il calendario di eventi

06/08/2021 ore 21.00

Piazzetta di Longobardi – UICI

LibrINPiazza UICI

Rappresentazione teatrale [Continua in basso]

06/08/2021 ore 21.30

Vibo Marina Pinetina Porto- Proloco Vibo Marina

Ti porto un libro- Incontro con l’archeologa Maria

D’Andrea “Per una storia della ricerca archeologica a

Vibo Marina nella carte d’archivio”.

07/08/2021 ore 21.00

Piazza di Vena Superiore – UICI

LibrINPiazza UICI

Rappresentazione teatrale

07/08/2021 ore 22.30

Villa Comunale

Valentina Costa project.

09/08/2021 ore 21.00

Piazza Diaz – UICI

LibrINPiazza UICI

Rappresentazione teatrale

Dall’11 al 14/08/2021

Bivona – Vibers

Bivona Beach Festiva

12/08/2021 dalle ore 20.00

Parco delle Rimembranze – FAI

…E quindi uscimmo a riveder le stelle

Notte sotto le stelle cadenti

12/08/2021 ore 21.30

Vibo Marina Pinetina Porto- Proloco Vibo Marina

Ti porto un libro- Presentazione Silvio Greco



13/08/2021 ore 19.00

Piazza Diaz

Presentazione del libro “Come un raggio nell’acqua.

Dante e la relazione con l’altro”, Filippo La Porta

13/08/2021 ore 19.00

Piazza Diaz

Esposizione d’arte “Omaggio a Dante” a cura dell’IPSIA De

Filippis-Prestia Indirizzo Industria, artigianato e Made in Italy

13/08/2021 ore 19.00

Porto di Vibo Marina – Marina Carmelo S.R.L.

Un mare di golf

13/08/2021 ore 19.00

Piazza Diaz

Esposizione d’arte “Omaggio a Dante” a cura dell’IPSIA De

Filippis-Prestia Indirizzo Industria, artigianato e Made in Italy

14/08/2021 ore 09.30

Porto di Vibo Marina – Marina Carmelo S.R.L.

Dimostrazione attività cinofile sportive ed

esercitazione salvataggio bagnanti

14/08/2021 ore 12.30

Villa Comunale

Crazy white

16/08/2021 ore 21.00

Vibo Marina Pinetina Porto

Poesia d’amare- Presentazione del libro “Spezzata in

versi”, Angela Vari.

17/08/2021 ore 21.00

Vibo Marina Pinetina Porto

Duo acustico Andrea e Maria Teresa

18/08/2021 ore 22.00

Corso Cristoforo Colombo

Alma dance, spettacolo caraibico



18/08/2021 ore 18.00

Vibo Marina Corso C. Colombo

Laboratorio della ceramica per i più piccoli.

19/08/2021 ore 17.00

Porto di Vibo Marina – Marina Carmelo S.R.L.

Mini regata non agonistica con derive

20/08/2021

Vibo Marina

Valentia in fest

22/08/2021 21.00

Vibo Marina Pinetina Porto

Presentazione del libro “Il tarantismo mediterraneo” di

Vincenzo Santoro, a seguire Sparagna in concerto



21/08/2021 ore 20.00

Porto di Vibo Marina – Marina Carmelo S.R.L.

Meteore musicali sull’acqua

21/08/2021 dalle ore 18.30

Piazza Satriani, Corso Cristoforo Colombo – Vibo

Marina – CEV

Un mare di libri, mercatino della micro editoria.

21/08/2021 ore 19.00

Piazza Satriani – Vibo Marina

La storia della Brigantessa Nina nei libri di Luisa

Matera

22/08/2021 11.00

Porto di Vibo Marina – Marina Carmelo S.R.L.

Manifestazione moto d’acqua e Fly board

22/08/2021 dalle ore 18.30

Piazza Satriani, Corso Cristoforo Colombo – Vibo

Marina – CEV

28/08/2021 ore 21.00

Sistema Bibliotecario Vibonese “Anime nel grembo della regina degli inferi” con l’archeologa Àgnes Bence

02/09/2021

Vibo Marina Valentia in fest

03/09/2021

Vibo Marina Valentia in fest



08/09/2021

Vibo Marina

Valentia in fest

4/09/2021 ore 20.00

Parco delle Rimembranze – Associazione Saturnalia

Vicoli Divini



Dal 6 al 12 Settembre

Vibo Marina Piazzetta Satriani – Rambaldi

Promotions Cinema e libri

Dal 15 Settembre 2021 al 15 Giugno 2022

Vibo Marina e Vibo Città – Associazione L’isola che non c’è

Un libro al mese. Un mare di libri, mercatino della micro editoria.