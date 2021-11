Un libro al mese, a Vibo la presentazione de “L’illusione del melograno” di Marcostefano Gallo

Mercoledì 1 dicembre, alle ore 17.00, con la personale fotografica di Francesco Mangialavori si apriranno, alle ore 18.00, i nuovi appuntamenti letterari di “Un libro al mese. Visti da vicino“. L’evento è in programma a palazzo Gagliardi e rientra nel calendario di Vibo capitale italiana del libro.

La presentazione del libro

Oltre alla mostra, sarà presentato il volume “L’illusione del melograno”, edito pellegrini di Marcostefano Gallo. A presentarlo Franca Garoffolo Cantafio, presidente dell’Associazione M. Cristina di Savoia, già docente di lettere mentre l’introduzione verrà curata da Concetta Silvia Patrizia Marzano, presidente dell’Associazione L’isola che non c’è.

L’illusione del melograno

Nel piccolo borgo calabrese di Lirola il tempo scorre lento e monotono, soprattutto per Tancredi, il proprietario dell’unica farmacia del paese. Tutte le azioni della sua vita sono scandite dalla volontà della madre, che ne determina ogni passo. Tancredi è come un animale in cattività, inconsapevole della propria natura e di come si viva un’esistenza normale. Ma il destino verso il quale tutti a volte sentiamo di essere incanalati rivela le sue carte nella maniera più inaspettata.