Gli studenti di Soriano a confronto con il Sottosegretario per il Sud

Si è svolto ieri presso la sala consiliare del comune di Soriano Calabro l’incontro dal titolo “Il Liceo e le Istituzioni” promosso dal liceo scientifico “N. Machiavelli” di Soriano Calabro e che ha visto protagonisti gli studenti liceali in un vivo confronto e dibattito con l’onorevole Dalila Nesci, il primo cittadino Vincenzo Bartone, il comandante dei carabinieri Barbaro Sciacca, la direttrice del polo museale sorianese Mariangela Preta e il dirigente scolastico Francesco Vinci, coordinati e moderati dalla professoressa Maria Teresa Daffinà.



Dopo alcune accurate riflessioni inerenti la politica e la gestione del territorio locale e nazionale, gli studenti, hanno posto delle domande riguardanti il lavoro che l’onorevole sta portando avanti con il Ministero per il Sud rispetto agli investimenti futuri del PNRR e le varie problematiche riguardanti il Mezzogiorno. È stato un confronto importante, stimolante e prezioso per tutti gli spunti di riflessione che sono emersi, in particolar modo per l’avvicinamento degli studenti alle istituzioni che spesso vengono percepite dai ragazzi come lontane e avulse. Grande soddisfazione hanno espresso il sindaco e il dirigente scolastico per la vivacità degli interventi su tutti gli aspetti riguardanti il futuro dei giovani e del territorio che hanno toccato temi attuali come il diritto alla salute, le infrastrutture, il divario tra nord e sud, il contrasto alla criminalità, l’educazione alla legalità, la transizione ecologica. Tutte domande che hanno trovato una soddisfacente risposta negli interlocutori.

«Le nuove generazioni – ha dichiarato l’on. Nesci – hanno dimostrato una consapevolezza del futuro ed un desiderio di grande partecipazione. Abbiamo – ha proseguito – il dovere di ascoltare questi giovani per orientare le nostre scelte verso il bene comune». A conclusione della manifestazione Dalila Nesci ha donato agli studenti copia della Costituzione della Repubblica Italiana– regolamento della Camera dei Deputati ed il volume su “Le prime italiane nelle istituzioni” mentre il sindaco Vincenzo Bartone in accordo con il Sottosegretario ed il dirigente scolastico ha annunciato un viaggio di istruzione per visitare la Camera dei Deputati con una delegazione degli alunni del Machiavelli.