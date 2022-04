Vibo, il mito della ninfa Scrimbia sarà presentato agli studenti provenienti da diversi Paesi europei

La docente Titti Preta sta inoltre lavorando per realizzare lo Scrimbia’s tour che toccherà tutti i luoghi che appaiono in veste letteraria nella sua opera e riguardano il territorio di Vibo Valentia

Il progetto Etwinning “La Mythologie et l’Art” vede l’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro gemellato con una scuola francese, due scuole portoghesi, una scuola spagnola, due scuole rumene e una scuola italiana. Il progetto si prefigge di promuovere e condividere i miti della propria regione con gli studenti delle altre scuole europee. [Continua in basso]

Il segreto della Ninfa Scrimbia

Gli allievi delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado -plesso Ionadi, dopo la lettura del romanzo “Il segreto della Ninfa Scrimbia” della scrittrice vibonese, professoressa Titti Preta, hanno deciso di presentare il mito della ninfa agli studenti europei. Il presente progetto, avendo superato la selezione europea, nell’anno scolastico 2022-2023 diventerà un progetto Erasmus Plus e, grazie alla mobilità di studenti e docenti, consentirà alle varie scuole coinvolte, di promuovere e conoscere il patrimonio culturale e artistico dei diversi paesi. Fondamentale l’apporto del dirigente scolastico Luisa Vitale e delle insegnanti Marianna Scarcia (Lettere), e Tiziana Rubino (Francese).

Il ruolo della docente Preta

Per le delegazioni dell’Erasmus Plus fungerà da guida cultural, sulle tracce del mito della ninfa Scrimbia (e non solo) la professoressa Titti Preta, autrice del suddetto romanzo, presentato a Ionadi lo scorso 22 aprile, per l’anteprima della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’autore, che ufficialmente apre la Manifestazione “Il Maggio dei libri” tornata in presenza dopo due anni di pandemia.

La scrittrice sta infatti lavorando per lo “Scrimbia’s Tour 20022-2023” che toccherà tutti i luoghi che appaiono in veste letteraria nella sua opera e riguardano il territorio di Vibo Valentia: un’occasione irripetibile per promuovere il turismo letterario nella Calabria. Ricordiamo che il romanzo “Il segreto della ninfa Scrimbia” si è aggiudicato il Premio nazionale “Le parole di Arianna”2013 ed è stato finalista al Premio Tropea 2014. [Continua in basso]