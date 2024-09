Il vibonese Michele Petullà insignito a Fuscaldo di un prestigioso premio alla carriera 

C’è anche il giornalista, sociologo, poeta e scrittore vibonese Michele Petullà tra i premiati della seconda edizione del Concorso Letterario e Artistico Internazionale “Fuscaldo… Incontri diVersi – Città Cultura 2024” andato in scena lo scorso fine settimana in Piazza Indipendenza a Fuscaldo (Cs). La kermesse ideata dall’autrice Francesca Patitucci, presidente del Concorso e dell’Associazione Culturale Incontri diVersi,ha avuto il patrocinio del Comune di Fuscaldo, guidato dal sindaco Giacomo Middea.

Obiettivo del concorso, che ha visto la direzione artistica di Anna Oro, è quello di far emergere la bellezza e l’attaccamento alla terra di Calabria attraverso l’arte tutta. Poesia, racconti, teatro, pittura tra gli elementi che hanno impreziosito la rassegna con artisti, poeti e scrittori provenienti da tutta Italia. Tra questi, appunto, anche Michele Petullà che sul palco di Fuscaldo è stato insignito di un prestigiosoriconoscimento.

«Con grande stima e riconoscimento, siamo onorati di conferire il Premio alla Carriera al Dott. Michele Petullà, figura di spicco nel panorama intellettuale e culturale contemporaneo» si legge sull’attestato che ripercorre le tappe che hanno segnato la formazione accademica e i prestigiosi incarichi ricoperti, tra cui la presidenza dell’Associazione “Intersezioni Culturali” e di prestigiosi premi letterari e artistici come il Premio Letterario “L.M. Lombardi Satriani”, il Premio Internazionale di Letteratura e Arte “Pina Alessio” e il Premio Musicale “Ricordando De Andrè”.

«Petullà – si legge ancora – è stato insignito di numerosi riconoscimenti per il suo contributo in ambito politico e giornalistico, a testimonianza della sua straordinaria capacità di raccontare la complessità del mondo contemporaneo attraverso le parole. Come accademico dell’Accademia delle Arti e Scienze Filosofiche ha inoltre contribuito in modo significativo alla riflessione critica su letteratura, filosofia e scienze umane. Di recente è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Per il suo inesauribile impegno nella diffusione della cultura, per la sua acuta intelligenza e profonda sensibilità, per il suo contributo insostituibile alla critica letteraria e all’arricchimento della società, il Dott. Michele Petullà rappresenta un faro di sapienza, un esempio di eccellenza nel mondo intellettuale».