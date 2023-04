Vibo, tutto pronto per il concerto del duo Marini-D’Augello

Giovedì 13 aprile, l’auditorium Spirito Santo, alle ore 18:00, farà da cornice ad un nuovo appuntamento della stagione musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse Psc Piano di sviluppo e coesione 6.02.02. Il quinto di un’amplia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre vedrà esibirsi due giovani talenti: Alessandro Marini al violino e Silvia D’Augello al pianoforte. Il programma, di sicuro interesse musicale, prevede, in apertura, l’esecuzione della sonata per violino e pianoforte op 137 n.1, D 384 in re maggiore di Franz Schubert, a seguire la sonata per violino e pianoforte in si bemolle maggiore K. 454 di Wolfgang Amadeus Mozart e, in chiusura, la Sonata per violino e pianoforte n.3 op.45 di Edward Grieg. [Continua in basso]

Laureata in Letteratura Musica e Spettacolo e in Musicologia alla Sapienza di Roma, Silvia D’Augello si è perfezionata presso l’Accademia “Musicafelix” di Prato, risultando vincitrice di concorsi nazionali e internazionali e definita da La Repubblica come “una delle pianiste più interessanti della nuova generazione, da cui si distingue anche per una particolare sensibilità verso la musica contemporanea”. Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

Alessandro Marini, violinista e direttore d’orchestra, ha iniziato a studiare con Giusto Cappone, storica prima viola dei Berliner Philharmoniker. Diplomato in conservatorio sia in violino che in musica da camera, ha vinto concorsi nazionali e internazionali, svolge un’intensa attività concertistica e vanta prestigiose collaborazioni tra cui è possibile ricordare quelle con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il celebre ensemble de I Solisti Aquilani, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Svolge un’intensa attività didattica, tenendo corsi annuali ed estivi di violino e musica da camera, attualmente è docente di violino presso il Conservatorio di Vibo Valentia.

