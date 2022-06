Vibo si prepara ad ospitare la Fiera del fumetto, arte e cosplay

A partire dal prossimo week end, si darà avvio al calendario degli eventi di “Vibo Città del libro”; sarà, difatti, la “Fiera del Fumetto, Arte & Cosplay”, in programma l’11 e il 12 giugno, l’evento inaugurale del fitto calendario della kermesse finanziata dalla Regione Calabria. Gli eventi organizzati si svolgeranno prevalentemente all’interno della cornice di Palazzo Gagliardi ma interesseranno anche altri spazi cittadini che per l’intera durata del prossimo fine settimana saranno dedicati al fumetto; all’animazione; ai giochi e al fantasy con la presenza di cosplayer che animeranno le vie della città. Stand espositivi; aree giochi di ruolo e da tavolo; laboratori creativi; corner dedicati agli illustratori; libri e musica. Un mix di attività che hanno come unico comune denominatore: la passione per il mondo fumettistico. La Fiera del fumetto si concluderà domenica 12 giugno con Himorta, la più famosa cosplayer italiana e il concerto, in Piazza Diaz, dei Crazy Toons, cartoon live band. [Continua in basso]

«Sono molto contento di iniziare con questo evento, la stagione estiva, perché focalizza molto l’idea progettuale che sto portando avanti come assessore al Turismo della città assieme al sindaco e all’intera amministrazione», afferma l’assessore Michele Falduto. L’idea è quella di «una città che funga da fulcro attivo sia per il turista che per il cittadino e che sia da collante per tutte le fasce d’età. Dai meno giovani ai più giovani. A tal proposito, da giovane amministratore, raccolgo con entusiasmo, soddisfazione e non poca speranza, la notizia apparsa su “Il Sole 24 ore”, in questi giorni, secondo cui la Provincia di Vibo Valentia, di cui siamo Comune capoluogo, è la provincia calabrese in cui i giovani vivono meglio».

Tornando alla programmazione, «stiamo intensamente lavorando per chiudere un cartellone di eventi che si svolgeranno fino alla fine dell’estate nell’intero territorio comunale. Tanti appuntamenti di alto spessore si susseguiranno tra Vibo, Vibo Marina e le sue frazioni, con ospiti di rilevanza nazionale, che potranno essere da traino per il rilancio dell’immagine del nostro territorio». «Sono anche molto soddisfatto – aggiunge l’assessore – per le numerose istanze che sono pervenute a seguito dell’avviso rivolto alla co-progettazione degli eventi estivi, in quanto questo è il segnale tangibile di come le associazioni e gli operatori, se adeguatamente stimolati e coinvolti, possano giocare un ruolo determinante per il definitivo rilancio della nostra città».