Cantanti e musicisti locali protagonisti alla festa della musica a Briatico

Anche Briatico ha aderito per la prima volta alla “Festa della musica”. L’iniziativa viene tradizionalmente messa in campo in occasione del solstizio d’estate. Nella città del mare, piazza IV Novembre, su impulso della dinamica Pro loco cittadina guidata da Michele La Piana, ha ospitato la Festa della Musica BriatiCult 2022. Sul palco si sono alternati diversi cantanti e musicisti per omaggiare una delle arti più conosciute e apprezzate al mondo. Si sono esibiti il maestro Francesco Gugliotta con il suo sax, il trombettista Umberto Franco, la chitarrista di flamenco Elisabeth Morabito, il gruppo di musica popolare composto da Alessandro Zagari, Vincenzo Budriesi e Vincenzo Scordamaglia, la cantante Federica Lacquaniti e il duo Domenico Arena e Cecilia Larosa. A presentare la serata Angela Crudo. [Continua in basso]

La Pro Loco con questa serata oltre a celebrare la musica dal vivo con musicisti e cantanti del territorio, ha voluto regalare una piacevole serata ai cittadini briaticesi dopo un lungo periodo di restrizioni. Un evento che sa di ripartenza, voglia di ricominciare e desiderio di normalità. Un evento pensato per superare le difficoltà e guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita dell’evento e danno appuntamento al prossimo anno: «Il presidente La Piana a nome di tutta la Pro Loco Briatico vuole ringraziare tutti gli artisti che si sono resi disponibili con grande entusiasmo alla realizzazione dell’evento. Un grazie ad Angela Crudo meravigliosa conduttrice della serata e a Giusy Staropoli per la sua splendida collaborazione. Ringrazio inoltre l’amministrazione comunale e tutti coloro hanno avuto il piacere di partecipare».

