Libri, dibattiti e cinema: torna la rassegna culturale “Estate a casa Berto”

Tutto pronto per la rassegna culturale Estate a Casa Berto. L’appuntamento, in una nuova edizione settembrina dall’8 all’11 settembre, prevede un’anteprima speciale a Vibo Valentia, giovedì 8 settembre, e una tre giorni a Capo Vaticano, nella casa calabrese a strapiombo sul mare dove Giuseppe Berto scrisse due dei suoi più grandi capolavori. Anche per la VII edizione del festival diretto da Antonia Berto, figlia del noto scrittore, e Marco Mottolese, ad essere protagonista – si legge nella nota stampa – sarà il connubio tra arte, musica, cinema e letteratura, e per la prima volta, nel nome di Giuseppe Berto, il premio che porta il suo nome, fra i più prestigiosi in Italia per opere prime, sarà parte della rassegna che dal 2015 illumina Capo Vaticano. [Continua in basso]

«Il nostro obiettivo è quello di scrivere nuove pagine di Calabria, nel nome e nel ricordo di mio padre, Giuseppe Berto, che ha saputo cogliere di questa terra le sue essenziali bellezze e potenzialità ma anche i suoi grandi limiti – ha dichiarato Antonia Berto, ideatrice e co-direttrice –. E noi siamo qui per uscire dai ranghi, per superarli questi limiti. Vogliamo contribuire ad una crescita culturale che possa essere realmente incisiva, non solo in termini di offerta, ma proprio di costruzione di nuove realtà culturali tali da esaltare questi luoghi, ricchi di beni immateriali, anche al di fuori del panorama esclusivamente turistico».

In programma presentazioni di libri, incontri e proiezioni cinematografiche, che vedranno protagonisti i grandi nomi della scena culturale italiana, per continuare a tessere le trame culturali dell’oggi, guardare a nuovi orizzonti, immaginando altri futuri possibili.