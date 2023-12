Il Capo Vaticano in alta classifica, gli highlights del derby con il San Nicola – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

di R.S.

Il derby vibonese di alta quota ha sorriso al Capo Vaticano. La formazione, ben allestita dal direttore generale Enzo Verduci, continua a regalarsi delle belle emozioni, regalando altresì nuove soddisfazioni ad una dirigenza che ha inteso riportare in alto il nome del club neroverde. Salvatore Piccolo e compagni si ritrovano così in seconda posizione, a meno uno dalla capolista Ardore e domenica prossima, in casa contro la Pro Pellaro, cercheranno di chiudere il 2023 con una vittoria. Intanto ecco questa nuova affermazione da rivedere negli highlights di un derby che si è giocato in un clima di grande correttezza, deciso dai gol di Filardo e di Surace. Nulla da fare per il San Nicola da Crissa, squadra alla quale manca comunque una punta centrale che possa favorire il lavoro dei compagni. Nonostante il ko (0-2), la formazione di Addesi rimane in zona play off e nel prossimo turno sarà attesa dal Bivongi Pazzano.

