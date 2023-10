Caldo record, ottobre in riva al mare a Grotticelle di Capo Vaticano – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Nelle prossime ore è attesa la pioggia in Calabria dopo giorni di sole che hanno convinto molti operatori turistici a non chiudere ombrelloni e lettini nei depositi, mantenendo aperti i lidi balneari. Fino a ieri la colonnina di mercurio segnava 30 gradi. Il calendario, invece, 20 ottobre. A Grotticelle di Capo Vaticano, una delle località più conosciute al mondo, sono tanti i turisti provenienti dai paesi del nord Europa. «Amo questa regione per l’ospitalità della sua gente, per i paesaggi, ma anche per la cucina», commenta una fortunata villeggiante romana snocciolando le priorità della sua lunghissima vacanza. «Sono arrivata a maggio, 5 mesi fa – continua soddisfatta – ma non ho nessuna voglia di rientrare a Roma. Qui la gente ti fa sentire a casa. È tutto meraviglioso…». O quasi, visto che non nasconde qualche problema legato alle strade e al decoro urbano: «Fa male vedere un posto così bello deturpato dalla spazzatura e dalle strade che a tratti sono impraticabili. Basterebbe poco – aggiunge – veramente poco per trasformare questo luogo in un paradiso». Nicola La Sorba, consigliere comunale di Ricadi e presidente della Consulta del turismo traccia un bilancio di fine stagione: «Nonostante l’andamento negativo a livello nazionale, Ricadi ha registrato un +10% rispetto allo scorso anno. L’unica pecca – afferma – è l’assenza di collegamenti aerei da e per i Paesi esteri, che a settembre subiscono una brusca riduzione, frena la destagionalizzazione». A parere dell’amministratore bisognerebbe mantenere i voli anche nei mesi autunnali ed invernali. «È l’unica strada da percorrere – conclude – per destagionalizzare davvero il turismo».

LEGGI ANCHE: Parghelia è destinazione “special guest” al Salone svizzero delle vacanze

Pizzo, la stagione turistica si allunga: «Presenze record anche in questo caldo autunno»

Crocieristica, previsti sei scali nel porto di Vibo Marina ad ottobre e dicembre