Mongiana, un libro per ogni alunno: il dono di Natale dell’amministrazione comunale

Un libro come regalo di Natale: è l’iniziativa adottata quest’anno dall’amministrazione comunale di Mongiana per gli alunni della scuola locale. A consegnarli c’era anche lo stesso sindaco Francesco Angilletta, in occasione della recita di Natale. Ad ogni bambino è stato donato un testo adeguato al proprio livello scolastico. «Il libro è un augurio rivolto a tutti ad essere sempre attenti, a formarsi con coraggio e serietà, a stare nel mondo con consapevolezza e rispetto per il prossimo – è il commento dell’amministrazione comunale di Mongiana -. Un augurio a leggere e ad informarsi, perché permette di affrontare quotidianamente le situazioni con maggiore consapevolezza, di pensare con la propria testa e di fare delle scelte giuste. Una persona che studia, legge e si informa è più aperta al mondo che la circonda, si sente più libera nel prendere le decisioni scelte e sa guardare avanti consapevolmente». Nella scelta dei testi, l’Amministrazione ha deciso di farsi guidare dal personale del Sistema bibliotecario vibonese, «una realtà importante per la nostra provincia – dicono ancora gli amministratori -, un punto di riferimento che se dovesse chiudere, creerebbe un impoverimento culturale e sociale drammatico per il territorio».

LEGGI ANCHE: Donato dal Comune di Mongiana l’albero di Natale di Catanzaro

Sistema bibliotecario vibonese: «Si tenta di non morire nel silenzio della città»

Articoli correlati