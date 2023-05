Vibo, al Museo archeologico focus sulle grandi battaglie di età ellenistica

“Hipponion. Le grandi battaglie: Siracusa, Cartagine e Roma nel mare vibonese”. Questo il titolo dei due percorsi tematici proposti dal Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nell’ambito della “Notte europea dei musei”. L’appuntamento è per oggi 13 maggio. Per l’occasione la realtà culturale incastonata nell’antico maniero normanno svevo rimarrà eccezionalmente aperta al pubblico fino alle 23. Dalle 20 sarà accessibile al costo simbolico di 1 euro. L’evento, teso a far conoscere lo straordinario vissuto della città, viene proposto dal museo diretto dall’archeologo Maurizio Cannatà in collaborazione con la locale associazione “Mnemosyne”. Il programma della serata prevede, alle 19.50, l’avvio del percorso tematico “Tramonto sul sinus Vibonensis”. «Dalle mura del castello medievale di Vibo Valentia – sottolinea al riguardo la realtà del Mic afferente alla Direzione regionale Musei Calabria – si gode di un panorama straordinario, tra i più ampi e suggestivi della Calabria. La vista spazia dalla Campania fino alla Sicilia e alle isole Eolie, e per questo motivo la Città fu nell’antichità il luogo strategico più importante per il controllo del Tirreno meridionale. Nello specchio di mare antistante si svolsero importantissime battaglie navali, che scopriremo insieme ai loro protagonisti». [Continua in basso]

La “Notte europea dei musei” proseguirà, alle 20.30, con il percorso tematico “Greci, Cartaginesi e Romani nel mare vibonese”. Si tratterà di una sorta di viaggio a ritroso nel tempo che – con visita guidata all’interno delle sale del “Capialbi” – attraverso i reperti esposti condurrà alla scoperta delle testimonianze delle principali battaglie che hanno coinvolto la città nel corso dell’età ellenistica. In questo caso a fungere da protagonisti saranno la Hipponion di Agatocle, basileus della potente città greca di Siracusa, dei Cartaginesi, con i grandi condottieri Amilcare e Annibale, e infine dei Romani, con i loro consoli e pretori, fino a grandi generali come Cesare, Agrippa e Ottaviano. Entrambi i percorsi tematici saranno curati dall’archeologo Manuel Zinnà.

LEGGI ANCHE: Museo del mare a Tropea: apertura a “singhiozzo”, mancano personale e guide bilingue