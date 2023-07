Il pianista Gabriel Giannotti a Vibo, l’esibizione all’auditorium Spirito Santo

Giovedì 13 Luglio, alle ore 21, si terrà il diciottesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria, nell’ambito del 46esimo MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo. Sul palcoscenico dell’Auditorium dello Spirito Santo, Gabriel Giannotti, giovane interprete di straordinario talento, delizierà il pubblico con un programma eclettico e coinvolgente, che spazia attraverso diverse epoche e stili musicali. Durante la serata, il pubblico avrà il privilegio di ascoltare la Sonata opera 27 n. 2 di Ludwing Van Beethoven, un capolavoro che incarna la genialità e l’espressività del compositore tedesco. Il maestro Giannotti stupirà il pubblico con l’esecuzione di alcuni Studi dall’op. 10 di Fryderyk Chopin, una raccolta di brani virtuosistici che mostrano la maestria tecnica e l’intensa bellezza del pianoforte. La Rapsodia n. 1 in si minore e n. 2 in sol minore op. 79 di Johannes Brahms porteranno, poi, il pubblico in un viaggio emozionale attraverso melodie ricche e profonde, rappresentative del romanticismo musicale. Inoltre, il concerto offrirà al pubblico un’esperienza musicale fresca ed innovativa con l’esecuzione di diverse opere del pianista, compositore e direttore d’orchestra Luigi Mogrovejo, titolare della Cattedra di Composizione presso il Conservatorio F. Torrefranca. Gabriel Giannotti, diplomatosi con lode e menzione d’onore sia in pianoforte che in violino, si sta affermando come uno dei talenti più promettenti della sua generazione, ottenendo diversi riconoscimenti e facendosi apprezzare per la sua tecnica virtuosistica e la sua profonda interpretazione musicale. La stagione concertistica 2023 si caratterizza con un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio di Vibo Valentia.

