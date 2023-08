Musica e parole, a San Costantino di Briatico la presentazione de “Lo strappo”

Il parco Robinson di San Costantino di Briatico ospiterà il 20 agosto, dalle ore 22.00 un evento capace di unire musica e parole. Il reading musicale sarà a cura di Marco Ambrosi e Fabrizio Cariati. L’evento è promosso dall’aps Associazione ambiente e pesca Sant’Irene (di cui è presidente Antonino Lo Iacono e tesoriere Giuseppe Bagnato) insieme ad amici e volontari, con il patrocinio del Comune di Briatico. Il sodalizio è stato costituito di recente e oltre alla pesca dilettantistica promuove momenti di socialità e di sensibilizzazione alla tutela del mare, rimozione rifiuti in spiaggia libera e manifestazioni per avvicinare i bambini alla pesca. Protagonista della serata, “Lo strappo”, edito Iride (Gruppo Rubbettino), di Marco Ambrosi, chitarrista del gruppo ‘I nuju”. Si tratta di un romanzo di formazione che attraversa gli ultimi trent’anni di rock alternativo italiano. I 21 brevi capitoli del romanzo, più un prologo e un epilogo, recano i titoli di altrettanti brani pop e rock celebri, da “Smells Like Teen Spirits” dei Nirvana, a “Growing up” di Bruce Springsteen a “Quando sarai grande” di Edoardo Bennato. Brani da ascoltare mentre si seguono le vicende del protagonista, Tommaso Mori. Partito da un paesino della Calabria per Bologna alla fine degli anni ’90, Tommy ha sempre sognato di diventare una rockstar. Giunto all’età di quarant’anni decide di tirare le somme e scrivere un’autobiografia: dai primi concerti sgangherati, fino ai palchi più importanti di Italia.

