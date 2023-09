Tropea, tutto pronto per l’intitolazione di una via a Irma Scrugli

Dopo tre anni di attesa, cambia la toponomastica cittadina in onore della "Serva di Dio" di origini tropeane e cofondatrice, insieme al beato don Mottola, delle "Case della carità" e della “Famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore”

In occasione della nascita della “serva di Dio” Irma Scrugli, il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, celebrerà oggi una funzione speciale alle ore 19,00 nella cattedrale di Tropea. Subito dopo la celebrazione eucaristica, alle ore 20,00 seguirà l’intitolazione di via Roma (che dall’antico Sedile conduce alla cattedrale) alla “Chiara di Tropea”. Un cambio di toponomastica già proposto nel 2019 all’amministrazione comunale dall’associazione “Sos Korai” e che da tre anni attendeva di essere realizzato. Irma Scrugli, religiosa di origini tropeane, nacque il 4 settembre 1907 nella famiglia aristocratica dei conti Scrugli. Fu cofondatrice, insieme al beato don Francesco Mottola, “sacerdote degli ultimi”, delle “Case della carità” e della “Famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore”, di cui fu anche la sorella maggiore fino alla morte. Irma Scrugli, spese tutta la sua esistenza al servizio dei più poveri, assieme al beato don Francesco Mottola, segnando importanti passi in avanti nell’evoluzione religiosa e sociale della cittadina.

