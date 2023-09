Il duo Flavio Serafini e Alberto Magnani in concerto all’Auditorium Santa Chiara di Tropea

Martedì 5 settembre 2023 alle ore 22,00 avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara di Tropea un concerto del duo composto dal flautista Flavio Serafini e dal pianista Alberto Magnani. La manifestazione che rientra nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria 2023 è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e l’Associazione Tropea Musica con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato Regionale al Turismo.

Tra i riconoscimenti musicali ottenuti da Flavio Serafini spiccano il 3°premio al concorso flautistico nazionale “Krakamp” e il 1°premio al prestigioso concorso flautistico internazionale “Gazzelloni” (con voto unanime della Giuria, formata da flautisti di fama internazionale), con il premio speciale “Città di Roccasecca” per la migliore esecuzione del brano d’obbligo e una masterclass-premio con il M° Davide Formisano. Si è esibito per importanti società concertistiche e prestigiosi festivals e collaborato come Primo Flauto Solista e come Solista nella Juni Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia dirette da personalità come Pappano, Biondi, Piovani, Rizzari, Genuini, Levi. Come flauto solista, accompagnato dalla Juni Orchestra, si è esibito presso la Camera dei Deputati (diretta televisiva su Rai 5) e all’Auditorium Parco Della Musica in sala “Santa Cecilia”. Alberto Magagni, personalità poliedrica, è pianista con una notevole esperienza concertistica internazionale; diplomato in pianoforte e composizione, si è perfezionato presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, seguendo i corsi di Bruno Canino, Jean Bernard Pommier, in seguito di Martha Del Vecchio, Andrea Pestalozza, per la direzione d’orchestra di Sergiu Celibidache, per la composizione di Daniele Bertotto e Gyorgy Ligeti. Premiato ad importanti concorsi come Asti, Stresa, Moncalieri, Gabicce, Terzo, Macugnaga, Premio Terme di Fontecchio al Festival delle Nazioni di Città di Castello, svolge un’intensa attività concertistica come solista, componente di gruppi da camera e collaboratore pianistico di importanti artisti come di Simone Alaimo, Alessandra Althoff, Maurice Bourgue, Glauco Cambursano, Rocco Filippini, Franco Gulli, Michele Marasco, Marianne Sirbu, Maurizio Valentini, Marco Zoni. È docente presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara; si esibisce regolarmente nelle sale di importanti Stagioni e Festival, sia come solista e interprete anche di prime di autori contemporanei, sia come raffinato partner con solisti. Il programma che il duo eseguirà a Tropea comprende opere di Jules Mouquet, Gabriel Fauré, George Enescu, Emanuele Krakamp. Per approfondimenti si invita a visitare il link https://www.amaeventi.org/evento/duo-serafini-magagni/

LEGGI ANCHE: Festival di strada e tradizione, successo per l’ottava edizione dell’evento a Brattirò – Video

A Tropea il concerto del duo pianistico Lucia Veneziani e Davide Valluzzi